Kroatiaa Euroviisuissa äänestäneet norjalaiset saivat ilmoituksen, että ääni meni Israelille

Kroatian Marko Bošnjakia äänestäneet kroatialaiset saivat vastineeksi äänelleen kummallisen ilmoituksen.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käytiin Sveitsin Baselissa tiistaina 13. toukokuuta, ja sen äänestyksen aikana ilmeni eriskummallinen vika, joka näyttäytyi tiettävästi ainakin norjalaisille, jotka antoivat äänensä Kroatialle.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan useat ihmiset ilmoittivat saaneensa Kroatian äänestämisen jälkeen ilmoituksen, että ääni oli annettu Israelin esitykselle, eikä Kroatialle.

Israel esiintyy vasta torstaina toisessa semifinaalissa – joskin silloin samalla esiintymispaikalla kuin Kroatia tiistaina, eli neljäntenätoista. Israelia ei siis voinut äänestää vielä torstaina.

Euroviisuja järjestävän Euroopan yleisradiounioni Ebun mukaan kaikki äänet rekisteröitiin oikein, vaikka norjalaiset Kroatian äänestäjät olivat saaneet kummallisen ilmoituksen.

Kroatian viisuedustaja Marko Bošnjak ei yltänyt kisan finaaliin kappaleellaan Poison Cake. Israelia edustaa Yuval Raphael kappaleella New Day Will Rise. Maan osallistuminen Euroviisuihin on kirvoittanut runsaasti kritiikkiä jo pitkään.

Suomea Euroviisuissa edustaa Erika Vikman kappaleella Ich komme. Vikman kisaa finaalipaikasta Israelin tavoin toisessa semifinaalissa.

Suomalainen KAJ-yhtye puolestaan edustaa Ruotsia kappaleella Bara bada bastu. KAJ selvitti tiensä finaaliin ensimmäisen semifinaalin myötä.

Euroviisujen finaali on lauantaina 17. toukokuuta.