KRP hävisi oikeuskiistan tietoturvayhtiö F-Securea vastaan – oikeus määräsi poliisin tuhoamaan tietonsa

Oikeuden asiakirjojen perusteella kyseessä on viime vuoden tammikuussa tapahtunut takavarikko, joka perustui Saksan keskusrikospoliisin oikeusapupyyntöön. Oikeuden päätöksestä ei käy ilmi rikoksesta muuta kuin, että se on koskenut "Saksassa epäiltyä vakavaa rikosta", josta on meneillään rikostutkinta. Tietoja oli syytä olettaa käytettävän todisteena rikosasiassa.