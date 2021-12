Krista Siegfrids ylistää äitiään Lizzy-vauvan hoidosta TTK-kauden aikana: "Hän on ollut mahtava tuki koko perheelle"

Tähtioppilas muutti kotipaikastaan Hollannista Suomeen pienen Lizzy-vauvansa kanssa. Siegfridsin äiti on ollut perheen tukena TTK-kauden aikana.

– Kyllä se on ollut haastavaa, mutta onneksi minun äitini tuli Kaskisista tänne Helsinkiin ja on auttanut meitä, koska ilman äitiä tästä ei olisi tullut mitään. Kiitos minun äidilleni, hän on ollut mahtava tuki koko perheelle, Siegfrids kertoo.