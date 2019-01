Kreikan parlamentti hyväksyi Makedonian nimenmuutoksen – nimikiista ehti jatkua lähes 30 vuotta

Kreikan ja Makedonian nimikiista ehti jatkua lähes 30 vuotta. Se oli muodostunut esteeksi Makedonian toiveille päästä EU:n ja Naton jäseneksi. Kreikka on molempien jäsen ja esti pohjoisen naapurimaansa pyrkimykset veto-oikeudellaan.

Nimikysymys herättänyt voimakkaita tunteita molemmissa maissa

Sopimuksen mukaan Makedonia muuttaa nimensä Pohjois-Makedonian tasavallaksi. Maan virallinen nimi kansainvälisissä yhteyksissä, kuten YK:ssa, on tähän saakka ollut Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Hankalasta nimestä on usein käytetty englanninkielistä lyhennettä Fyrom.

Nimikysymys on herättänyt voimakkaita tunteita molemmissa maissa. Kreikassa moni on sitä mieltä, että Makedonia-nimi kuuluu ainoastaan Kreikan pohjoiselle maakunnalle. Pelkkä viittaus Makedoniaan naapurimaan nimessä on heidän mielestään törkeää historian vääristämistä.