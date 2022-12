Kovapalkkainen miljoonamies hirvittävässä onnettomuudessa – pelastautui viime hetkillä liekkimerestä

Pant oli nukahtanut rattiin ja ajanut kolarin. The Lallantop -uutissivuston toimittaja Siddhant Mohan jakoi Twitterissä videon, jossa näkyy moottoritiellä valtava liekkimeri ja nurmikolla hoidettavana makaava Pant. Hän oli menettänyt auton hallinnan ja törmännyt keskikaiteeseen. Videota on katsottu yli kaksi miljoonaa kertaa.

25-vuotias Pant on Intian maajoukkuepelaaja ja yksi Intian pääsarjan Delhi Capitalsin tähtipelaajista. Hän on lajissaan yksi Intian kovapalkkaisimmista urheilijoista. Hänen palkkansa tänä ja ensi vuonna on yhteensä reilut 3,6 miljoonaa euroa. Pant on tienannut urallaan vajaat 8,5 miljoonaa euroa.