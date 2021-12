Koulu sulki ovensa uhkausviestin takia Kempeleessä – rehtori: "Tämä on varotoimenpide"

Rehtori Jukka Ojala kertoo MTV Uutisille, että oppilaat ovat tällä hetkellä sisätiloissa ja opiskelu jatkuu normaalisti. Asiasta on tullut joitakin tiedusteluja oppilailta ja heidän vanhemmiltaan.

– Osa lapsista on jo lähtenyt kotiin ja loput piakkoin. Mitään vaaratilannetta ei ole, tämä on enemmän varotoimenpide viestistä johtuen. Muutama vanhempi on ollut yhteydessä ja hakenut lapsensa pois.