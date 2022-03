Korruptiosta tuomittu Sepp Blatter käänsi selkänsä Vladimir Putinille: "Hän ei ole enää se sama mies"

– Näen ihmisen, joka ei mitä ilmeisimmin enää tiedä, mitä on tekemässä. Hän on käynnistänyt täysin järjettömän sodan ja aiheuttanut suurta kärsimystä sekä eristänyt itsensä täysin.

Blatter pitää oikeana Fifan päätöstä sulkea Venäjä kansainvälisten kilpailujen ulkopuolelle. Euroopan jalkapalloliitto päätyi vastaavaan ratkaisuun venäläisten seurajoukkueiden kohdalla, ja esimerkiksi Mestarien liigan toukokuinen loppuottelu on siirretty Pietarista Pariisiin.

– On oikein, että laji on – alun epäröinnin jälkeen – reagoinut johdonmukaisesti ja näyttänyt Venäjälle punaista korttia. Olen myös tyytyväinen, että Sveitsi on tehnyt kantansa selväksi.