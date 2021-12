Korona kurittaa Valioliigaa kovalla kädellä – viime viikolla ennätyksellinen määrä tartuntoja

Tartuntamäärä on Valioliigassa todettu suurin viikoittainen lukema vuoden 2020 toukokuussa aloitettujen testausten aikana.

Joulukuussa Valioliigassa on peruttu kaikkiaan viisitoista ottelua koronavirustartuntojen ja -altistusten takia. Tiistain otteluista on peruttu Arsenal–Wolverhampton ja Leeds–Aston Villa.

Koronaviruksen omikronmuunnos on kiihdyttänyt tapausmääriä maailmanlaajuisesti, joten Valioliigan kasvaneet tartuntamäärät eivät ole yllätys. Testimäärätkin ovat olleet viime aikoina suuret, sillä jouluviikolla Englannin pääsarjassa tehtiin peräti 15 186 koronavirustestiä.

Joulun ja uudenvuoden tienoo on brittikentillä perinteisesti otteluruuhkan sävyttämä, mutta nyt tahti on erityisen tiivis. Esimerkiksi Leicester pelaa tapaninpäivän Manchester City -ottelun jälkeen taas tiistaina, yhden välipäivän jälkeen. Tiistaina joukkueella on vuorossa Liverpoolin kohtaaminen. Liverpool sai vastustajaansa enemmän lepoaikaa, sillä tapaninpäivän Leeds-ottelu peruuntui.