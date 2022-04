KooKoolta karuja virheitä SM-liigan välierien katkaisuottelussa – Pekka Saravo: "Onhan tuo raastavaa"

Jääkiekon SM-liigan välierissä KooKoo on pakkovoiton äärellä, kun se kohtaa viidennen kerran Tapparan. KooKoo on tehnyt pahoja virheitä illan katkaisuottelussa, joista Tappara on rankaissut. C Moren studio otti kiinni tilanteisiin, jotka ovat ajaneet KooKoon ahtaalle. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.