KooKoo ja Ilves tekivät pelaajavaihdon – puolustajille uudet osoitteet

Täksi kaudeksi Ilvekseen siirtynyt Jurmo on jäänyt Tampereella vähälle vastuulle. 21-vuotias puolustaja on pelannut tällä kaudella 28 ottelua tehoin 0+1.

– Jurmolla on erittäin mielenkiintoiset vahvuudet ja hänellä on lahjakkuutta kehittyä aina NHL-pelaajaksi saakka. Vahva luistelu yhdistettynä koon tuomaan ulottuvuuteen on yhdistelmä, joka mahdollistaa tehokkaan pelaamiseen kahteen suuntaan, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kuvailee seuran tiedotteessa.