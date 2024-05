Draamaa kulisseissa! Kolmiodraama-sarjan Sami ja Petri ihastuivat äkisti Sallaan ja riitaantuivat – Töllötuomarit: "Mikä soppa!"

Kolmiodraama -rakkausrealityn tiistain jaksossa nähdään, kuinka Sami , 32, ja Petri , 45, ovat kiistelleet yön pikkutunteina Waltterin puolisoehdokkaan Sallan , 25, huomiosta, ja myös suudelmia on vaihdettu.

Miesten välit ovat tulehtuneet, ja molemmilla on eri käsitys illan kulusta. Kumpikin avautuu myös ihastuksen tunteistaan Sallaa kohtaan omille kumppaniehdokkailleen.

Sannan mielestä Petrin käytös on täysin lapsellista.

Sami puolestaan on vain kaksi päivää aiemmin kutsunut Christinaa lähes täydelliseksi kumppaniksi, eikä Christina ota kovin hyvällä uutista siitä, että Salla on astunut kuvioihin.

Salla taas kertoo oman version kumppaniehdokkaalleen Waltterille , 27, joka on seurannut tilannetta sivusta ja todennut, että Salla pyörittää miehiä tarkoituksella pikkurillinsä ympäri.

"Christina oli liian helppo"

MTV Uutisten Töllötuomareilla Katri Utulalla ja Katja Lintusella on selkeä mielipide siihen, mistä koko tilanteessa on kyse.

– Christina oli Samille liian helppo, sillä Christina oli päivän jälkeen jo sitä mieltä, että Sami on tosi ihana. Eihän sellainen enää kiinnosta, jos toinen on heti liian ihastunut, Utula pohtii.

– Salla sen sijaan on vähän vaikeasti saavutettava, ja nyt kun Petrikin on kiinnostunut Sallasta, niin hän on entistä kiinnostavampi haaste.