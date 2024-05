Kolmiodraama-Mirellan ja Nilsin tarinat yöllisistä tapahtumista eroavat – sitten löytyy taksikuitti: "Mitä hän haluaa tavoitella?"

Kolmiodraama-sarjan 12. jaksossa kaikki sarjan tähdet kokoontuvat yhteisen illanvieton merkeissä. Ennen iltaa ilmassa on paljon kysymysmerkkejä, sillä Nilsin kertoman mukaan hän on edellisien juhlien jälkeen pussaillut Mirellan kanssa. Akista kiinnostunut Mirella on puolestaan kertonut, ettei heillä ollut sutinaa Nilsin kanssa.