Kolme miestä vangittu epäiltyinä ryöstöistä ja ryöstön yrityksistä Turun seudulla – liittyvät nettikauppoihin

Poliisn tiedotteen mukaan kaksi miestä on vangittu todennäköisin syin epäiltynä ryöstöön, joka tapahtui kännykästä sovitun kaupanteon yhteydessä viime viikonloppuna.

Kun kalliin matkapuhelimen tai merkkilenkkareiden myyjä on mennyt tapaamaan ostajaa, ostaja on anastanut tai yrittänyt anastaa myytävän tuotteen. Osassa tapauksista myyjää on myös pahoinpidelty.