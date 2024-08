Kohutemppu taltioitui tv-kameroille olympialaisissa – pian edessä oli kotimatka

Henkilö teki sunnuntain lähetyksessä kädellään eleen, joka menneisyydessä merkitsi sanaa okei. Viime vuosina sitä on kuitenkin käytetty useissa äärioikeistojärjestöissä ja se on yhdistetty valkoinen valta -liikkeeseen.

– Henkilö on tunnistettu ja hän ei kuulu lähetyksiä tekevään yhtiöön. Hän on osa yhtä heidän alihankkijaa. Heille on ilmoitettu ja henkilön akkreditointi on vedetty takaisin, KOK kommentoi tiedotteessa.