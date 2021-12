Kohauttava tilanne Valioliigassa – osa seuran faneista poistui katsomosta kesken pelin

Everton voitti ottelun 2-1 dramaattisten vaiheiden jälkeen. Osa kotijoukkueen kannattajista poistui katsomosta 27. minuutilla viittauksena sille, että joukkue on viimeksi voittanut jotain 27 vuotta sitten.

Vaikka suurin osa faneista jäikin paikoilleen, on oletettu, että vain 27 katsojaa olisi poistunut kaavan noudattamiseksi. Everton katkaisi maanantaina syyskuusta jatkuneen voitottoman jaksonsa. Tuolloin joukkue kaatoi Norwichin.

Everton on kerännyt 15 ottelusta 18 pistettä ja se on Valioliigassa sijalla 12. Sen edellisessä ottelussa nähtiin myös samanlainen tilanne, kun osa katsojista poistui Liverpoolin siirryttyä kahden maalin johtoon vajaan 20 minuutin pelin jälkeen. Everton hävisi Liverpoolille lopulta 1-4-numeroin. Se on suurin kotitappio Liverpoolia vastaan 39 vuoteen.