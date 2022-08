Kiusallinen Ferrari-kysymys sai Red Bull -pomo Christian Hornerin vaikeaksi – faktat kertovat kovaa kieltä

Verstappenin ero toisena olevaan Ferrarin Charles Leclerciin on jo 80 pistettä. Valmistajien MM-sarjassa Red Bull on repinyt 97 pisteen eron Ferrariin, joka käy vielä kovaa taistelua Mercedestä vastaan. Viime aikoina hyvin positiivisesti esiintynyt Mercedes on enää 30 pisteen päässä Ferrarista.