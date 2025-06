Kirjeenvaihtajan kommentti: Euroopan MAGA-liike sai revanssinsa – Tuskin tuska jatkuu

Presidentinvaalien tulos tarkoittaa Puolan hallitukselle lisää vaikeita aikoja ja sitä voi uhata jopa kaatuminen, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Lokakuussa 2023 seurasin Varsovassa, kun tuuli Puolan politiikassa kääntyi.

Kahdeksan vuoden ajan maata oli hallinnut konservatiivinen Laki ja Oikeus -puolue (PiS). Se oli avoimessa konfliktissa EU:n kanssa muun muassa oikeusvaltion ja medianvapauden heikentämisen takia.

Lokakuun 2023 parlamenttivaaleissa nähtiin jotain poikkeuksellista. Alle 30-vuotiaiden äänestysprosentti nousi kymmeniä prosenttiyksikköjä. Moni nuorista jonotti ruuhkautuneilla äänestyspaikoilla vielä pitkälle yöhön päästäkseen äänestämään.

Nuoret valitsivat muutoksen. Pääministeriksi nousi laajan koalition tukemana liberaali keskustaoikeistolainen Donald Tusk. Hän palasi Puolan politiikkaan toimittuaan viisi vuotta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana.

Tuskin pääministeriys normalisoi nopeasti Puolan suhteet Brysseliin. Puolan johtaja nousi monissa yhteyksissä muiden Euroopan suurten maiden johtajien rinnalle.

Tuskin hallituksen tuska jatkuu

Sisäpolitiikassa Tusk on joutunut toimimaan toinen käsi sidottuna selän taakse.

Puolan poliittinen järjestelmä on hallitusvetoinen, mutta PiS-taustainen presidentti Andrzej Duda on pystynyt veto-oikeudellaan estämään Tuskin lupaamia uudistuksia. Hallituksen enemmistö ei riitä kiertämään Dudan vetoja.

Tällä on ollut vaikutusta muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja aborttioikeuden palauttamiseen, jotka olivat Tuskin tärkeimpiä vaalilupauksia. Abortin suhteen hallituksessa on myös sisäisiä ristiriitoja, mutta selvää on ollut, että lakimuutoksia on turha edes yrittää Dudan presidenttikaudella.

Presidentinvaaleja odotettiinkin hallituksessa malttamattomana. Vaalien piti täydentää pääministeri Tuskin valta, kun tämän puoluetoveri, Varsovan liberaali pormestari Rafal Trzaskowski nousisi presidentiksi.

Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski (keskellä) hävisi presidentinvaalit niukasti jo toista kertaa. Hän oli pääministeri Donald Tuskin (oik.) tukeman ehdokas./All Over Press

Toisin kävi.

PiSin tukema historioitsija Karol Nawrocki päihitti ennakkosuosikin ja sai toisella kierroksella hiuksenhienon enemmistön äänistä, 50,89 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että Donald Tuskin hallituksen tuska jatkuu. Sen kykenemättömyys luvattuihin uudistuksiin on jo aiemmin johtanut äänestäjien pettymykseen ja suosion laskuun.

Nawrocki on luvannut jatkaa Dudan linjalla, mikä tarkoittaa lisää poliittisia pattitilanteita. Tuskin hallituksen ennenaikainen kaatuminenkin on voi olla mahdollista lähivuosina.

Poliittinen kahtiajako Puolassa on syvä.

Revanssi Euroopan trumpisteille

Presidentinvaalit kiinnostivat myös kansainvälisesti. Puolan painoarvo Euroopassa on lisääntynyt myös sen sotilasmahdin ja vauhdilla kasvavan talouden myötä.

Karol Nawrocki sai kampanjassaan tukea Yhdysvalloista republikaanien niin sanotulta MAGA-siiveltä. Pääsipä politiikan ulkopuolelta tullut ehdokas myös poseeraamaan valtiomiesmäisesti Valkoisessa talossa presidentti Donald Trumpin rinnalla.

Presidentti Dudakin on ollut Trumpin suosiossa, mutta Nawrockin arvioidaan olevan vielä enemmän hänen linjoillaan, esimerkiksi Ukrainaan liittyen.

Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Nawrocki on kutsunut röyhkeäksi ja kiittämättömäksi. Hän suhtautuu kriittisesti Ukrainan EU- ja Nato-pyrkimyksiin.

Lisäksi Nawrocki on kritisoinut joitakin oman maansa ja EU:n Ukraina-tukimuotoja.

Nawrocki pääsi vaalikampanjansa aikana tapaamaan Donald Trumpin.

Jyrkän Venäjä-vastainen Nawrocki kuitenkin on, kuten kaikki johtavat poliitikot Puolassa.

Euroopan laitaoikeisto ja Trumpia tukeva MAGA-liike saivat hänen kauttaan revanssin Romanian presidentinvaaleista. Niissä liberaali ehdokas Nicusor Dan onnistui vastoin odotuksia voittamaan toisella kierroksella Trumpin liittolaisten tukeman oikeistoehdokkaan.

Nawrockin voitosta ovat jo iloinneet julkisesti muun muassa Ranskan Kansallisen liittouman johtaja Jordan Bardella sekä Hollannin Vapauspuolueen johtaja Geert Wilders. Unkarin pääministeri Viktor Orbán hehkutti "fantastista voittoa".