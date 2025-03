Kim Kardashian paljastaa erikoisen yksityiskohdan avioerostaan Kris Humprien kanssa: "Olin raskaana ja vielä naimisissa hänen kanssaan"

Kim Kardashian väittää maksaneensa kihlasormuksesta, jonka joutui palauttamaan eron myötä.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian avautuu 72 päivää kestäneestä avioliitosta ex-miehensä NBA-pelaaja Kris Humpriesin kanssa. Pari oli naimissa vuonna 2011.

Kardashian väittää Keeping up with the Kardashians -sarjassa, että entinen aviomies pakotti hänet luovuttamaan 18 karaatin kihlasormuksen, josta hän oli itse maksanut suurimman osan. Timantista luopuminen kuului osana heidän avioeroneuvotteluihinsa.

Kardashian kertoo odottaneensa eroprosessin kanssa samaan aikaan hänen esikoistaan North Westiä laulaja Kanye Westin kanssa.

– Olin raskaana ja vielä naimisissa hänen kanssaan. Saadakseni avioeron, hän vaati saada sormuksen itselleen, Kardashian kertoo tilanteesta.

Tilanne harmitti tähteä, sillä hän kertoo maksaneesa sormuksesta suurimman osan.

Pian eron jälkeen, hän avioitui Westin kanssa. Heillä on neljä yhteistä lasta. Kardashian ja West erosivat vuonna 2021.

Lähde:People.