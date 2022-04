Kilpailujohtajan muistutus oli liikaa Lewis Hamiltonille – "Siinä tapauksessa minun pitäisi leikata korvani irti"

Hamilton on ajanut vuosikaudet nenä- ja korvalävistyksien kanssa, vaikka ne ovat olleet kiellettyjä vuodesta 2004 lähtien. Wittich oli nostanut säännön esille viikonloppuna Australiassa ja keskustellut asiasta Hamiltonin sekä muiden kuljettajien kanssa kilpailun alla.

Wittichin mukaan lävistyskielto on olemassa kuskien suojaamisen varalta, että mikään ei estäisi heitä, jos heidän tulee päästä nopeasti pois autosta hätätilanteessa. Hamilton ajoi silti kilpailussa lävistyksiensä kanssa.

– Minulla ei ole mitään suunnitelmia niiden pois ottamiseksi. Nämä ovat henkilökohtaisia asioita. Sitä pitäisi saada olla sellainen kuin on. On asioita, joita en voi ottaa pois. Oikeassa korvassa olevat (lävistykset) on hitsattu kiinni, joten siinä tapauksessa minun pitäisi leikata korvani irti. Ne pysyvät paikoillaan, Hamilton sanoi Australian GP:n jälkeen.