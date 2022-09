Kiinalaisen megakaupungin asukkaita koetellaan: Maanjäristyksen runteleman Chengdun koronasulku jatkuu, eikä loppua näy

Viranomaiset eivät ole kertoneet päättymispäivää syyskuun alussa kaupunkiin asetetuille liikkumisrajoituksille. Täyssulkua on kuitenkin höllennetty siten, että kotitaloudesta yksi ihminen saa vuorokauden aikana käydä ostamassa pakollisia ruokatarvikkeita kaupasta. Ehtona kauppaan pääsemiselle on negatiivinen koronatestitulos viimeisen 24 tunnin aikana.

Brittiläisen The Guardianin mukaan Chengdun Shuangliun lentokentän lennoista 90 prosenttia peruttiin tämän viikon maanantaina.

Massatestauksiin panostavassa Chengdussa raportoitiin torstaina 116 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen viikon aikana koko 1,4 miljardin asukkaan maassa on Maailman terveysjärjestö WHO:n tilastojen mukaan todettu 30 koronakuolemaa. Kiina on noudattanut tiukkaa nollapolitiikkaa koronapandemian suhteen, mutta ilmoitettujen lukujen todenperäisyyttä on kyseenalaistettu pandemian ajan.