Keväinen lämpö helli tänään Etelä-Suomea: Mittari kohosi jopa +9 asteeseen! Lauhaa säätä luvassa myös toisen hiihtolomaviikon alkuun

– Tänään iltapäivällä kello kolmeen tullessa lämpötila on käynyt Jomala Jomalabyn asemalla +9,5 asteessa. Etelässä ja lännessä lämpötila on paikoin noussut yli +5 asteeseen. Lämpötila on kohonnut plussan puolelle myös laajalti idässä ja osin pohjoisessa, kirjoittavat meteorologit sivuillaan.