Tuukka Ritokoski teki paljastuksen Amazing Race -kulisseista – Juuso Mäkilähde: "Et missään nimessä olisi saanut sanoa tuota lähetyksessä"

– Kun tulimme maaliin, niin samaan aikaan maaliin juoksivat Jukka ( Rasila ) ja Mirva (Jukan puoliso). Ja hehän olivat aivan siellä peräjoukoissa. He juoksivat maalisuoraa, ja minä ja faija oikaistiin siitä, kun maalisuora on puukuja. Tulimme heitä ennen matolle. Ohjaaja sanoi, että meille tulee isän kanssa oikaisusta minuutin aikasakko. Protestoin siitä heti, koska ohjeissa oli, että ”etsikää reitti”, eikä mitään ”seuratkaa reittiä” tai vastaavaa, Tuukka kertoi radiolähetyksessä.

Jukka ja Mirva julistettiin kolmansiksi, ja Tuukka isänsä kanssa nelosiksi. Tuukka alkoi kysellä Jukalta, missä vaiheessa hän oli Mirvan kanssa käynyt suorittamassa kolikkotehtävän. Selvisi, etteivät he olleet käyneet sellaisessa tehtävässä lainkaan, joten viimeinen tehtävä jäi heidän osaltaan suorittamatta.

– Tämä on se tilanne, kun he ovat tulleet maalisuoralta ja menossa tekemään vielä yhtä tehtävää. Ymmärrän heitä aika hyvin, että on ollut pinna pikkusen kireällä, Tuukka selvensi.