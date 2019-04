Kemijokeen pääsi satoja litroja öljyä hulevesiviemäristä – vesilinnut saattaneet tahria itsensä

Öljyn pulppuaminen on ainakin toistaiseksi loppunut, ja öljyä siivotaan imeytyspuomien avulla. Pelastuslaitos vaihtaa imeytysvälineitä tarvittaessa.

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja Harri Katainen arvioi STT:lle, että öljyä on vuotanut jokeen satoja litroja. Öljyn todellista määrää on kuitenkin vaikeaa arvioida, koska öljy näkyy ainoastaan veden pinnalla olevana kalvona.

– Vaarana on, että jokin vesilintu käy siinä itsensä tahrimassa, mutta en ainakaan päivällä nähnyt mitään sellaista. Kalastolle öljystä tuskin on häiriötä, koska öljy on veden päällä pintakalvona ja kalat osaavat sitä väistää.