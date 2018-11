Kauppasota kiristymässä: USA aikoo korottaa Kiinan-tuonnin tulleja entisestään

Trump kommentoi asiaa Wall Street Journalin haastattelussa. Trumpin on määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping Argentiinassa G20-maiden kokouksessa myöhemmin tällä viikolla.

Trump on toistaiseksi asettanut tullit kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on noin 250 miljardia dollaria eli noin puolet kaikesta Yhdysvaltain Kiinan-tuonnista. Tullien tasoa on määrä kiristää vuodenvaihteessa.