Katso Stubbin kolmen pointin rauhanaloite: "Venäjä ei päätä Ukrainasta tai Euroopan turvallisuudesta"

Presidentti Alexander Stubb esitteli tänään Kiovassa kolmen vaiheen rauhanaloitteen, jonka tavoitteena on luoda selkeä prosessi Ukrainan ja Venäjän välisen sodan päättämiseksi.

Stubb puhui tilaisuudessa, joka merkitsi Venäjän hyökkäyssodan kolmannelle vuosipäivälle, ja johon oli saapunut suuri joukko kansainvälisiä päättäjiä.

Paikalla Kiovassa ovat parhaillaan muun muassa kaikki EU-komissaarit, useita valtionpäämiehiä sekä Kanadan pääministeri Justin Trudeau, jotka kaikki tulivat Kiovaan osoittamaan tukeaan Ukrainalle.

Vaikka Stubb korosti, ettei hänen esityksensä ole muodollinen rauhansuunnitelma, hän piti sitä tärkeänä aloitteena, joka voi luoda perustan rauhanneuvotteluille. Stubb esitteli suunnitelmansa kolmena vaiheena.

Vaihe 1: Venäjään kohdistuvan paineen maksimoiminen

Suunnitelman ensimmäinen vaihe keskittyy Venäjään kohdistuvan paineen lisäämiseen ennen tulitauon voimaantuloa. Tässä vaiheessa painotetaan erityisesti jatkettua sotilaallista tukea Ukrainalle, Venäjään kohdistuvia pakotteita ja jäädytettyjen Venäjän varojen käyttöä.

Stubb painotti, että Euroopalta tarvitaan tukea ja myös Yhdysvaltojen tulee toimia tukevana voimana, jotta Ukrainalle taataan turvallisuus ennen tulitauon voimaantuloa.

Vaihe 2: Tulitauko ja luottamusta vahvistavat toimenpiteet

Toinen vaihe liittyy tulitaukoon, joka tarkoittaa selkeän kontaktirajan määrittelemistä ja sen mahdollista valvontaa.

Stubb korosti, että tämä vaihe edellyttää kahta keskeistä toimenpidettä: Ensinnäkin, rauhanprosessin neuvotteluagendan ja -käytänteiden määrittämistä, sillä ilman neuvotteluagendaa ei ole rauhaa.

Toiseksi, tarvitaan luottamusta vahvistavia toimenpiteitä, kuten sotavankien vaihtoa ja siepattujen lasten palautusta. Nämä toimet ovat olennainen osa luottamuksen rakentamista ja neuvottelujen edistämistä.

Vaihe 3: Rauhanprosessi ja jälleenrakennus

Kolmas vaihe on itse rauhanprosessi. Tämä vaihe keskittyy Ukrainan jälleenrakentamiseen ja pakotteiden purkamiseen. Stubb kuitenkin korosti, että tämä vaihe on vielä hyvin kaukana, ja neuvottelujen aikana on tärkeää pitää kiinni tietyistä perusperiaatteista.

Tärkeät ehdottomat periaatteet

Stubb teki selväksi, että neuvotteluissa on muutamia asioita, joista ei voida tinkiä:

EU-jäsenyys: Ukrainan EU-jäsenyys on Euroopan unionin päätettävissä, ei Venäjän. Nato-jäsenyys: Nato-jäsenyys on Naton itsensä päätettävissä, ei Venäjän. Ukrainan itsemääräämisoikeus: Venäjä ei voi päättää Ukrainalle kuuluvista alueista eikä sen rajojen määrittämisestä. Euroopan turvallisuusjärjestys: Venäjä ei voi päättää Euroopan turvallisuusjärjestyksestä, sillä se on jo olemassa.

Stubb lopetti puheensa kunnioittamalla kaatuneita ukrainalaisia sankareita ja korosti, että tänä tärkeänä päivänä on aika valmistella suunnitelma Ukrainan voitolle. Hän myös ilmaisi uskonsa siihen, että että Ukraina tullaan näkemään tulevaisuudessa Euroopan unionissa ja Naton jäsenenä ja että loppujen lopuksi transatlanttinen yhteisö voimistuu entisestään.

– Tänään on aika asettaa pohja suunnitelmalle Ukrainan voitosta. Slava ukraini, Stubb päätti puheensa.