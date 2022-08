Katso onnellisen EM-voittaja Topi Raitasen haastattelu: "Kyllä mä olen tiennyt"

– Uskomaton (fiilis). Kyllä mä olen tiennyt, että kuulun siihen porukkaan, joka pystyy mitalin ottamaan. Mestaruus on totta kai ollut se isoin unelma.

Raitasen kausi on ollut ailahteleva. Varsinkin Eugenen MM-kisoissa näytti todella vaikealta, kun Raitanen jäi alkueriin.

– Olen hyvin realisti siinä, että mihin ne omat kyvyt riittää. En ole ollut tyytyväinen niihin season besteihin, mitä olen kauden aikana juossut. Se ei ole minua lannistanut kuitenkaan. Olen tiennyt että elimistössä on varaa juosta kovempaa, Raitanen kertoi.

Raitanen tunnetaan analyyttisena urheilijana. Mies onkin tehnyt todella pitkän työn valmentajansa Janne Ukonmaanahon kanssa, jotta tähän pisteeseen on päästy.

– Tottakai tämä on vaatinut paljon työtä useamman vuoden ajan. Ei ole mikään yhden vuoden projekti ollut, ja hieno on saada valmentajan, perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa tämmöinen päätös useamman vuoden työlle, ja tästä on hieno jatkaa kohti tulevia kausia, Raitanen iloitsi.