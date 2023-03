Katie Price esittelee uusinta hankintaansa – tatuoi ylleen yllättäen stringit

Brittiläinen tositelevisiotähti ja entinen glamourmalli Katie Price , 44, palasi hiljattain lomamatkaltaan Thaimaasta, jossa hän oli lastensa Jettin ja Bunnyn kanssa. Price, joka tunnetaan muun muassa useista kauneusleikkauksistaan, esitteli sosiaalisessa mediassa matkansa aikana muun muassa uudet HH-kuppikoon rintaimplanttinsa, jotka ovat toistaiseksi kookkaimmat, jotka hänelle on teetetty.

Matkallaan Price esitteli myös tuoreinta, kookasta ja varsin erikoista tatuointiaan. Price on nimittäin tatuoinut ylleen mustavalkoiset stringit, joita koristaa muutama vaaleanpunainen rusetti. Pricella on myös entuudestaan runsaasti tatuointeja.

Katie Price on julkisuudessa tiuhaan tahtiin sekä ulkonäkönsä muokkaamisen, että muutoin värikkään yksityiselämänsä takia. Price on viime vuosien aikana kamppaillut ankarien talousongelmien kanssa, sekä hänellä on myös tiettävästi ollut toisinaan hankaluuksia virkavallankin kanssa.