Karu arvio Stanley Cup -finaalisarjan ratkaisuhetkistä: Aleksander Barkovin kehonkieli paljastaa valtavat tuskat – "Käy sääliksi kapteenia"

Suomalaistähtien vahvistama Florida Panthers on nyt selkä seinää vasten. Stanley Cup on ensi yönä katkolla Vegas Golden Knightsille. MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen virittää piiskansa, joka viuhuu rajusti Panthers-käskijä Paul Mauricen suuntaan. Mauricen toiminta on aiheuttanut esimerkiksi Barkovin pelitietokoneen jumittamisen. Päävalmentaja ei ole tarjonnut oikeastaan minkäänlaisia eväitä pelaajistonsa reppuun. Katso SIhvosen tyly arvio tässä jutussa olevalta videolta.