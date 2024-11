Karri Kiveltä huima tarina: Raimo Helminen pillastui ja heitti tuomareita vesipullolla – tätä seurasi häkellyttävä reaktio

Helmisen SaiPa on tällä hetkellä hurjassa liidossa kotimaisessa Liigassa. Lappeenrantalaisjoukkue on voittanut viisi edellistä otteluaan.

– SaiPa on ihan "Raipen" näköinen. Hänen hieno puolensa on se, että hän on aina omiensa puolella, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi sanoo.