Kärppäkapteeni Atte Ohtamaa, 36, paljasti tehneensä isoja päätöksiä – "Pakko myöntää itsellekin"

Kärppien kapteenin Atte Ohtamaan, 36, sopimus päättyy tähän kauteen. Kokenut puolustaja on jo tehnyt päätöksen jatkoa koskien.

Maajoukkueen vakiokalustoon kuuluvaa peruspuolustajaa ei tänä keväänä tulla näkemään Leijonat-paidassa. Ohtamaan tankki on tyhjä pitkän kauden jälkeen.

– Ikävä kyllä täytyy todeta, että nyt on eväät syöty tämän kauden osalta. Ajatuksissa oli, että tänä keväänä voisi olla vielä mukana, mutta pakko myöntää itsellekin jossain vaiheessa, että tankit on liian tyhjät, eikä ole voimia jatkaa. Siellä on varmasti jätkiä, jotka suoriutuvat sitten paremmin, Ohtamaa sanoi.