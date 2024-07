Karmea tulostykitys 800 metrillä – Algerian ihmemies paineli kaikkien aikojen kolmanneksi

Sedjatin aika on kaikkien aikojen kolmanneksi kovin noteeraus David Rudishan (1.40,91) ja Wilson Kipketerin (1.41,11) jälkeen. Sedjati paransi omaa ennätystään noin puolitoista sekuntia, mikä on 800 metrillä järisyttävä parannus. Tulos on myös maailman kauden kärkiaika.