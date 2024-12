Kansanedustajille järjestetään turvallisuuskoulutusta ennen vaaleja

Kansanedustajille järjestetään vielä ennen kevään vaaleja koulutusta muun muassa siitä, miten he voivat vahvistaa omaa turvallisuuttaan.

Päätös eduskunnan turvallisuudesta tehtiin kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) tapauksen vuoksi. Kiurulle tuntematon ihminen löi häntä kasvoihin perjantaina iltapäivällä Helsingin Kaisaniemenpuistossa.

Asiasta kertoi tänään tiistaina tiedotustilaisuudessa varapuhemies Paula Risikko (kok.), joka toimii eduskunnan kokonaisturvallisuuden kehittämisryhmän puheenjohtajana.

Risikon mukaan jo ennen joulua kansanedustajille tiedotetaan kirjallisesti eduskunnan turvallisuuspalveluista. Koulutusta tarjotaan ennen huhtikuun vaaleja.

Risikon mukaan kansanedustajille ei varsinaisesti ole tulossa mitään uusia suosituksia, vaan kyse on olemassa olevien ohjeiden muistuttamisesta.

Risikko myös korosti kansanedustajien oman varautumisen vahvistamista.

– Kaikkea ei voi estää, ja siitä syystä myös itsellä on merkitystä, että on hereillä.

Kiurun tapauksen riski tunnistettu

Risikko kutsui kehittämisryhmän aiottua nopeammin koolle kansanedustaja Kiurun tapauksen vuoksi.

Risikon mukaan kokouksessa todettiin, että tällaisen tapahtuman uhka on tunnistettu eduskunnan riskiarvioinnissa jo pitkään. Kyse on riskistä yleisellä tasolla, ei juuri Kiurun kohdalla.

– Meidän turvallisuusosaston väkemme on arvioinut, että tämä on kuitenkin sellainen riski, jota on aika vaikea aukottomasti estää, Risikko sanoi.

Hän totesi, ettei vastaantulevien henkilöiden käytöksestä voi etukäteen olla varmuutta.

Risikko ei ollut keskustellut asiasta tiistaina Kiurun kanssa. Risikolta kysyttiin, mitä hän ajattelee viime päivien Kiurun tapausta koskevasta keskustelusta.

– Meidän pitää voida tehdä tätä työtä ilman väkivaltaa. Olen tosi tyytyväinen tietysti siitä, että ainakin nyt näyttäisi siltä, että ei ole poliittista motiivia ollut tässä teossa.

Kiuru oli maanantain sairauslomalla ja palasi tiistaina eduskuntaan. Hän poistui täysistunnosta kommentoimatta tapahtumia medialle.

