Kansallispuistoissa on jouduttu jo jonottamaan reiteille pääsyä – ruuhkissa osa unohtaa retkietiketin

Karhunkierros on yksi Suomen suosituimmista patikkareiteistä. Oulangan kansallispuistossa oli heinäkuussa ennätykselliset lähes 70 000 kävijää ja syksy on jatkunut erittäin vilkkaana.

Metsähallitukselle kansallispuistojen supersuosio on mieluista, mutta se tuo myös huollolle lisätyötä ja kuluja. Esimerkiksi pysäköintialueita on tarve laajentaa ja on osin jo laajennettukin.

Säännöissä kertaamisen varaa

Kansallispuistoissa on käynyt paljon uutta väkeä ja osa vain piipahtaa pikavierailulla. Samalla on käynyt ilmi, että retkietiketti on isossa porukassa välillä hukassa. Suojelualueella on jokamiehenoikeuksia tiukemmat säännöt ja poukkoilu polulta kuluttaa maastoja. Sääntöjä venyttävät tai jopa rikkovat "omat ratkaisut" uhkaavat suojelutyötä.