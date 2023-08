Kanadan pääministeri Justin Trudeau eroaa vaimostaan

– Hei kaikki, Sophie ja minä haluaisimme jakaa faktan siitä, että monien merkityksellisten ja vaikeiden keskusteluiden jälkeen me olemme päättäneet erota, kirjoittaa Trudeau.

– Kuten aina, me pysymme läheisenä perheenä syvällä rakkaudella ja kunnioituksella toisiamme kohtaan ja kaikkea rakentamaamme ja sitä, mitä tulemme rakentamaan kohtaan.

Olleet naimissa 18 vuotta

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että pääministerin kanslia on ilmoittanut siitä, että pariskunta on allekirjoittanut sopimuksen asumuserosta. Ex-pari aikoo kuitenkin edustaa julkisesti yhdessä.

– He ovat tehneet työtä varmistaakseen, että kaikki lakiin ja etiikkaan liittyvät seikat heidän asumiseroaan varten ovat tehty, ja he tulevat jatkamaan näin tulevaisuudessa, kanslian lausunnossa sanotaan.

BBC kertoo, kuinka pari on edustanut vähemmän yhdessä viime vuosien aikana. He kuitenkin edustivat yhdessä kuningas Charlesin kruunajaisissa toukokuussa ja he isännöivät Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia Kanadassa maaliskuussa.