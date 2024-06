Kanada tukee esitystä taisteluiden lopettamisesta Gazassa

Pääministeri Justin Trudeaun mukaan esitys, jota Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vienyt eteenpäin, on mahdollisuus lopettaa kärsimys ja palata rauhan tielle.



Pääministeri sanoo, että kaikkien osapuolten on tartuttava tähän mahdollisuuteen.



Kanada on vaatinut välitöntä tulitaukoa, esteettömän humanitaarisen avun kiireellistä lisäämistä ja kaikkien panttivankien vapauttamista.