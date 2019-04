Kalifornian synagoga-ampumisessa yksi kuollut ja kolme haavoittunut – tekijä ilmoittautui itse poliisille

Pormestari Steve Vaus sanoo, että hänen tietojensa mukaan haavoittuneiden vammat eivät ole hengenvaarallisia. Pormestarin mukaan yksi haavoittuneista on rabbi, jota ammuttiin käteen.

Ampuminen tapahtui Powayn synagogassa puoli kahdentoista tietämissä lauantaina päivällä paikallista aikaa, kertoo San Diegon sheriffi Bill Gore. Paikka on noin 32 kilometriä San Diegosta pohjoiseen. Powayssa asuu noin 48 000 ihmistä.

Goren mukaan ampumisessa haavoittui nuori tyttö sekä kaksi aikuista miestä. Kaikkien tila on vakaa. Kuolonuhri on vanhempi nainen.

Pidätetty on San Diegosta kotoisin oleva 19-vuotias mies. Poliisi selvittää parhaillaan hänen aktiivisuuttaan sosiaalisessa mediassa sekä verkossa ennen ampumista julkaistua manifestia.

Pittsburghin synagogaiskusta tasan puoli vuotta



"Meidän on uskottava, että tämä paha on todellista"



– Voin kertoa, että kyseessä oli viharikos ja me emme suvaitse sitä. Tämä yhteisö pysyy yhdessä, hän sanoi viitaten Powayn kaupungin yhteishenkeen.

– Tämä on jotain pahaa, joka tapahtuu kaikkialla. Meidän on uskottava, että tämä paha on todellista emmekä saa ohittaa sitä, Anvari sanoi.