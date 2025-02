Kalamiesten kelkka upposi jäihin Liperissä – pelastuslaitokselta tärkeä muistutus

Kalamies ajoi kelkan railoon, jonka seurauksena kelkka upposi jäihin.

Jäällä liikkuneet kalamiehet joutuivat pulaan Liperissä Heponselällä, kun toinen kalamiehistä ajoi kelkan railoon ja kelkka upposi tuulilasia myöten jäihin.

Pelastuslaitos kertoo, että kelkan kuljettaja pääsi kiipeämään kelkan päälle, kun taas kaverina ollut pääsi soittamaan hätäkeskukseen.

Railo oli lähes kymmenen metrin levyinen ja oli riitteessä, mikä hämäsi kelkkailijan ajamaan sulaan kohtaan.

Pelastuslaitoksen kelkkapartio lähti Pekkalan pelastusasemalta kohteeseen varustautuneena kelkan vinssaukseen. Kelkka kuljettajineen saatiin tukevalle jäälle.

Pohjois-Karjalan pelastusryhmän johtaja Tero Kaikkinen kertoo MTV:lle, että kalamies joutui noin tunnin odottamaan apua, mutta oli hyvässä kunnossa, kun hänet saatiin pelastettua.

Molemmat kalamiehet vietiin mantereelle lämmittelemään, ja uponnut kelkka hinattiin rantaan.

Tärkeä muistutus

Pelastuslaitokselta muistutetaan, että lämpötilavaihteluiden myötä myös railoja esiintyy, ja niihin tulee kiinnittää huomiota.

– Jos jäällä on epämääräisen näköisiä harjanteita tai jään kohoamisia, niin oletettavaa on, että lähistöllä on myös railoja, jotka ovat vaarallisia alueita. Railo voi syntyä myös ilman jään kohoamista, joten tarkkaavaisuutta jäällä kulkijoille.

Pelastuslaitos muistuttaa myös oikeista varusteista, mikäli liikkuu jäällä.

– Naskalit ja pelastautumispuku ovat oivia varusteita jäällä liikkujille.