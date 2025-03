KAJ-huuma hullaannutti Leijonien tähdet – ruotsalaisseuran video herätti saunahämmästelyn

Vöyriläisen KAJ:n voitto Ruotsin Melodifestivalenilla on huomioitu myös maan pääsarjassa SHL:ssä.

Sarjassa kahdeksantena oleva Växjö Lakers julkaisi Instagram-tilillään videon, jonka pääosassa ovat suomalaistähdet Emil Larmi ja Otto Koivula. Video on kuvattu KAJn Bara Bada Bastu -kappaleen hengessä tietenkin saunassa, ja kiekkotähdet istuvat lauteilla tietenkin kiekkovarusteissa.

Suosio on ollut suurta. Maanantaina julkaistu video on kerännyt jo yli 6 000 tykkäystä, kun Växjön julkaisuissa yleisesti tykkäyksiä on joitain satoja, enimmillään parisen tuhatta. Huumoripitoinen video on saanut varsin ihastuneen vastaanoton.

– Ihana. Rakastan tuota kappaletta, yksi käyttäjä hehkuttaa.

– Todella hauska, toteaa toinen videosta.

Pääasiassa käyttäjät ovat tyytyneet ilmaisemaan ihastustaan emojeilla.

KAJn musiikki selvästi yhdistää länsinaapurissa yli seurarajojen. Ainakin näin voisi päätellä yhden käyttäjän kommentista.

– Ensimmäinen ja luultavasti viimeinen kerta, kun pidän Växjöstä.

Yksi saunahämmästelyn aihe videolta löytyy ja siihen on kiinnittänyt huomiota suomeksi kommentoiva käyttäjä. Saunan kiukaalla ei nimittäin näyttäisi olevan lainkaan kiviä.

Voit katsoa videon alta tai suoraan Instagramista.

KAJ edustaa Ruotsia toukokuussa Euroviisuissa Sveitsin Baselissa.