Kaikkien aikojen helle-ennätys nyt uhattuna – "Tälle ei näy loppua"

Maanantaina sää on osassa maata sateista, ja kovimmat kuurot osuvat länsirannikolle ja Kaakkois-Suomeen. Auringon pilkahtaessa elohopea voi kivuta parinkymmeneen asteeseen.

Ensimmäinen mahdollisuus hellepäivään on tiistaina Pohjois-Karjalassa. Länsiosissa maata on tiistaina viileämpää. Keskiviikkona taas itäosassa maata on aika todennäköisesti hellettä, ennustaa MTV:n meteorologi Pekka Pouta.