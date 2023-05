Käärijä teki päätöksen, ettei katso suosikkisarjaansa Liverpoolissa – nyt tähdellä alkaa Salkkarit-maraton: "Istun pari päivää katsomassa niitä"

Käärijä on pitkäaikainen Salatut elämät -fani ja hän paljasti aiemmin MTV Uutisten haastattelussa nähneensä sarjan jokaisen jakson. Salkkareita on esitetty MTV3-kanavalla vuoden 1999 tammikuusta lähtien, eli 24 vuoden ajan. Käärijä itse on 29-vuotias.