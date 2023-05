Käärijä lomailee paratiisimaisemissa – nämä kuvat nousivat jättisuosioon

Euroviisusankari Käärijä suuntasi viisuhuuman jälkeen Malediiveille lomailemaan ennen kiireistä keikkakesää. Käärijä on julkaissut sosiaalisessa mediassa yli puolelle miljoonalle seuraajalleen kuvia upeista maisemista.

Käärijän kappaleesta Cha cha cha tuli kansainvälinen ilmiö jo ennen viisufinaalia, ja myös itse päätapahtuman jälkeen noste on ollut kovaa.

Tämä on näkynyt myös Käärijän omalla Instagram-tilillä, jonka seuraajamäärässä on tapahtunut huima muutos kuluneen puolen vuoden aikana. Tammikuun 22. päivä Käärijällä oli Instagramissa seuraajia 12 200, kun taas nykyään seuraajia on yli puoli miljoonaa.