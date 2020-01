Voimakas räjähdys rappukäytävässä tuhosi kaksi asuntoa Norrköpingissä, usea loukkaantui – pommiryhmä tutkii räjähdyksen syytä

– Räjähdys on varmasti ollut voimakas, sillä useita kiinteistön ikkunoita on rikkoutunut, pelastustoimesta kommentoitiin aamulla Ruotsin yleisradiolle SVT:lle.

Pommiryhmä paikalla

Tukholmassa ovi lensi metrejä sisään



– Kyse on kahdesta räjähdyksestä kahdessa asuintalossa, joissa on paljon asukkaita ja perheitä. On silkkaa onnea, ettei kukaan kuollut. Tämä on pelottavaa, poliisipäällikkö Anders Rissel sanoi.