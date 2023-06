Duudsonit-HP tatuoi kivuliaan paikan – tällaiset kuvat tv-tähti lisäsi ihollensa

View this post on Instagram

Parviaisen nännejä koristavat nyt vaaleanpunaiset kukat. Hän on muutenkin hyvin tatuoitu päästä varpaisiin saakka.

Parviainen tunnetaan myös Posse -ohjelmasta. Hän on toiselta ammatiltaan opettaja.

Duudsoneihin kuuluvat Parviaisen lisäksi Jukka Hildén, Jarno "Jarppi" Leppälä sekä Jarno Laasala. He ovat tehneet omaa ohjelmaa extreme-temppujen parissa 2000-luvun alusta asti. Heillä on ollut muun muassa myös Duudsonit tuli taloon -tv-ohjelma, jossa he auttoivat perheitä erilaisten arjen haasteiden kanssa.