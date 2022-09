Juhamatti Aaltonen sai tarpeekseen Kari Jalosen raa’asta mankelista – muistelee nyt oman äitinsä puhuttelevia sanoja: "Sieltä ei tullutkaan sympatiaa"

Juhamatti Aaltonen on yksi SM-liigan nykyhetken kirkkaimmista tähdistä. Nuorena Aaltonen oli taiteilijamainen suurlupaus, joka päätyi Kari Jalosen armottomaan mankeliin. ”Soitin jo äidilleni, että nyt riitti. Tämä on ihan sairasta”, Aaltonen muistelee. Sen jälkeen Aaltosen äiti sanoi puhuttelevat sanat. Jutun yläreunan videolla puhetta siitä, miten Aaltosen suhtautuminen jääkiekkoon on muuttunut vuosien varrella.