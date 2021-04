Jopa 100 000 suomalaista on voinut jättää hoitamatta veroasian, jonka eräpäivä oli viime torstaina

– Jos veroilmoituksen määräpäivä on mennyt, mutta verotus ei ole vielä päättynyt, joutuu elinkeinonharjoittaja maksamaan myöhästymismaksua, joka on kiinteä ja kertaluontoinen ja on määrältään 50 euroa, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Riitta Kekäläinen.