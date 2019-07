Joko sade ja kylmyys riittävät? Sää muuttuu erikoiseksi ensi viikolla: Täällä päin Suomea kesälomalainen saattaa päästä nauttimaan jopa helteestä

Meteorologi Jenna Salminen Forecalta sanoo, että viime aikoina on ollut tavanomaista viileämpi sää.

– Tässä on nyt ollut tavanomaista viileämpi viikko ja viileys saattaa olla jatkumassa vielä ensi viikon puolelle. Päiväkohtaisesti on mitattu myös tavanomaisia lämpötiloja, mutta ajoittaiset hieman viileämmät päivät tiputtavat viikkokeskiarvon, Salminen muotoilee.

– Kesälomien säistä on nyt ilmamassojen taistelu menossa. Suomi on viileän ja lämpimän ilman välissä. Voi tulla mahdollinen helle länteen, mutta on myös mahdollista että pysytään tavanomaisessa tai ehkä viileämmässä säässä.