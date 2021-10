Jokerit takoi tauluun hirmulukemat – yhdysvaltalaiskaksikko järkyttävässä iskussa

Jokerit oli hävinnyt kaksi edellistä otteluaan. Se on läntisessä konferenssissa piikkipaikalla tasapisteissä Pietarin SKA:n kanssa. SKA:lla on kuitenkin parempi maaliero. Jokereiden seuraava peli on ensi torstaina, kun se kohtaa vieraissa Amur Habarovskin.