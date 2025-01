John F. Kennedyn salamurhapaperit julkistetaan: "Kaikki tulee paljastumaan"

1960-luvun poliittiset salamurhat ovat olleet salaliittoteoreetikkojen lempiaiheita vuosikymmeniä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump allekirjoitti torstaina päätöksen, jolla kumottaisiin useiden yhdysvaltalaisten korkea-arvoisten ihmisten asiakirjojen salauksia.

Julkisiksi tulisivat ainakin Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn, hänen presidentiksi pyrkineen veljensä Robert F. Kennedyn sekä kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin salamurhiin liittyvät asiakirjat. Kaikki kolme saivat surmansa 1960-luvun aikana.

Trumpin päätöksessä sanotaan, että on kansallisen edun mukaista julkaista kaikki salamurhiin liittyvät asiakirjat.

– Kaikki tulee paljastumaan, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump julkisti jo ensimmäisellä kaudellaan vuonna 2017 suuren osan John F. Kennedyyn liittyvistä asiakirjoista. Bidenin hallinnon aikana asiakirjoja julkaistiin lisää, ja nyt niistä on jo lähes kaikki julkisesti saatavilla. Osa asiakirjoista on kuitenkin pidetty salattuna kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

John F. Kennedyn murhaa tutkineen komission mukaan tämän murhasi Lee Harvey Oswald. Tämä ei ole kuitenkaan hiljentänyt kaikkia salaliittoteorioita.

Yksi näkyvimmistä salaliittoteorioiden levittäjistä on Robert F. Kennedy jr., joka on ehdolla Trumpin hallinnon terveysministeriksi. Rokotevastainen salaliittoteoreetikko on John F. Kennedyn veljen Robert F. Kennedyn poika.

