Johanna Puhakka ja Paulus Arajuuri erosivat: "Tehtiin kova ja vaikea päätös"

Pariskunta julkisti suhteensa joulukuussa 2020. Suhteensa aikana he jakoivat lukuisia yhteiskuvia sosiaaliseen mediaan.

– Me tehtiin kova ja vaikea päätös, mutta päätettiin lähteä tähän uuteen vuoteen rakkaina ystävinä, Puhakka kirjoittaa.

Arajuuri pelaa Kyproksella Pafos SC:ssa jalkapalloa, ja hän on myös Huuhkajien kantavia voimia. Puhakka tuki rakastaan muun muassa viime kesän EM-kisojen aikaan. Rakkauden myötä myös hänen oma jalkapallotietämyksensä karttui.

– Se oli aivan mieletön kokemus, olen hänestä mielettömän ylpeä. On ollut hauska huomata, miten minustakin on tullut lyhyessä ajassa ihan futisfani. Vielä vuosi sitten minulla ei ollut mitään hajua mikä on paitsio, Puhakka kommentoi kesällä.