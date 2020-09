Jo tähän mennessä on hukkunut enemmän ihmisiä kuin koko viime vuonna yhteensä – tässä syyt

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana on hukkunut 23 ihmistä enemmän kuin vuosi sitten, selviää Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) tilastosta. Yhteensä hukkuneita on 93.

Tänä vuonna kahdeksan kuukauden aikana on hukkunut enemmän ihmisiä kuin samalla seurantajaksolla viimeisten viiden vuoden aikana. Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tilastojen mukaan tammi-elokuun aikana vuonna 2018 hukkui 74 ihmistä, vuonna 2017 hukkui 57 ihmistä ja vuonna 2016 kahdeksan kuukauden seurantajaksolla hukkui 76 ihmistä.

– Hukkuneiden määrä kasvaa kun sää on suotuisa ja ihmisiä on paljon liikkeellä vesillä ja veden äärellä. Kesäkuukausina hukkuu ennakkotilastojen mukaan noin puolet koko vuoden lukemasta. Turhauttavinta on, että hukkumiset ovat suurilta osin ennaltaehkäistävissä, sanoo SUH:n viestintäasiantuntija Niko Nieminen tiedotteessa.